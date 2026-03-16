LIVE Italia-Venezuela World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | la ‘Cenerentola’ non vuole smettere di sognare

Alle 20.00 si è aperta la semifinale del World Baseball Classic tra Italia e Venezuela. La partita, trasmessa in diretta, si sta giocando allo stadio di Tokyo, con le squadre pronte a sfidarsi in una gara decisiva. I tifosi sono presenti sugli spalti, mentre gli atleti si preparano a dare il massimo sul campo. La partita prosegue con azioni intense da parte di entrambe le squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonanotte a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del World Baseball Classic tra Italia e Venezuela. Non è un’illusione ottica e nemmeno un sogno. Nonostante l’ora, è la realtà: la bandiera tricolore, a Miami, c’è e può anche giocarsi tante belle carte per arrivare all’ultimo atto. Per gli azzurri di Francisco Cervelli, finora dimostratisi gruppo straordinariamente unito, una grande sfida da affrontare con lo spirito di sempre, quello della squadra affiatata. Il tutto fin dalle sicurezze che arrivano sul monte di lancio, tra quanto dato finora da Aldegheri, Nola, Lorenzen e una bella fetta di giocatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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