LIVE Italia-Venezuela World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | a testa alta contro i fenomeni sudamericani

Benvenuti alla diretta della semifinale del World Baseball Classic tra Italia e Venezuela. La partita si sta giocando in tempo reale e vede le due squadre sfidarsi sul campo in una sfida intensa. I giocatori italiani e venezuelani sono in campo, pronti a dare il massimo per ottenere la vittoria. Seguite con noi gli sviluppi di questa sfida tra due nazionali di livello internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonanotte a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del World Baseball Classic tra Italia e Venezuela. Non è un’illusione ottica e nemmeno un sogno. Nonostante l’ora, è la realtà: la bandiera tricolore, a Miami, c’è e può anche giocarsi tante belle carte per arrivare all’ultimo atto. Per gli azzurri di Francisco Cervelli, finora dimostratisi gruppo straordinariamente unito, una grande sfida da affrontare con lo spirito di sempre, quello della squadra affiatata. Il tutto fin dalle sicurezze che arrivano sul monte di lancio, tra quanto dato finora da Aldegheri, Nola, Lorenzen e una bella fetta di giocatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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In semifinale al @WBCBaseball l'Italia trova il Venezuela. x.com