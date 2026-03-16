LIVE Italia-Spagna 57-50 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | azzurre avanti 5? per andare in Germania!

Le azzurre stanno affrontando la partita contro la Spagna nelle qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026. Attualmente il punteggio è di 57-50 in favore dell’Italia, con cinque punti di vantaggio che potrebbero portarle in Germania. Durante l'incontro, Zanda ha segnato un tiro da tre punti, portando il punteggio a 66-56, mentre Martin ha realizzato un canestro a metà tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-56 ZANDA DA TRE! ZANDA DA TRE CON UN’AUTENTICA FOLLIA CHE FORSE CI REGALA LA GERMANIA! 63-56 12 Martin. Penetrazione di Martin su seconda azione, c’è il fallo di Santucci e sono due tiri liberi con 1’43” da giocare. 63-55 Fallo tecnico contro Mendez per proteste, libero segnato da Zandalasini e -2’35”. Impatto lontano dalla palla su Verona, nessun fischio, ma la play di Schio è costretta ad andare in panchina. C’è stato un incrocio di braccia con Ortiz. 62-55 CUBAJ DA SETTE METRI E MEZZO! CHE TRIPLA A 3? DALLA FINE! 59-55 Tripla di Ortiz dall’angolo, gran circolazione. -3’20”. 59-52 22 Zandalasini. Fallo di Buenavida a -3’40”, e poiché la Spagna è in bonus questi sono liberi per Zandalasini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 57-50, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti, 5? per andare in Germania! Articoli correlati LIVE Italia-Spagna 15-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: primo quarto a tinte difensive, azzurre avantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La Spagna, oltre a essere in bonus, non riesce praticamente più a segnare. LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita dell’Italia... Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia Spagna 57 50 Qualificazioni... Temi più discussi: Eurostat: ferrovie UE più corte ma più moderne.; LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storia; Sport over 65, partiti i 30 cesenati che prenderanno parte ai giochi in Spagna e Portogallo; Argentina-Spagna: salta Doha, scelta la nuova sede della Finalissima. LIVE Italia-Spagna 57-50, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti, 5? per andare in Germania!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-55 CUBAJ DA SETTE METRI E MEZZO! CHE TRIPLA A 3' DALLA FINE! 59-55 Tripla di Ortiz dall'angolo, gran ... oasport.it Italia vs Spagna, diretta 3Q 41-40 27'ITALIA vs SPAGNA: DIRETTA 3Q Live - Buenavida apre la ripresa con una tripla 28-29. Cubaj spara sul primo ferro, Gustafson penetra e segna, allungando il break a cavallo dei quarti centrali. pianetabasket.com E poi, all’improvviso, tornare di moda. Chiedere a Ivana Spagna, già regina della dance italiana nel mondo negli Ottanta, che a settant’anni si è ritrovata sulla cresta dell’onda quando la sua Easy lady (1987) è diventata virale sui social con un remix ideato con facebook Mahmood lascia l'Italia e va in Spagna. Lodevole condotta. Speriamo che lo faccia davvero, e che altri seguano il suo fulgido esempio. x.com