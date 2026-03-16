LIVE Italia-Spagna 34-40 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | le spagnole provano ad andarsene

Alle ore attuali le nazionali di Italia e Spagna si affrontano in diretta nelle qualificazioni mondiali di basket femminile 2026. Il punteggio è di 34-40, con le spagnole che cercano di allontanarsi nel secondo tempo. Durante la partita, una giocatrice italiana ha realizzato un canestro aggiuntivo, portando il punteggio a 38-40. La gara continua con intensità da entrambe le squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-40 Realizza l’aggiuntivo Keys. 38-40 JASMINE KEYS! La rubata, il contropiede, il canestro e il fallo di Martin e in un attimo l’Italia ritorna lì! 36-40 ZANDALASINI! Buca la difesa spagnola e va in doppia cifra! Capobianco si lamenta per un fallo prima non fischiato su Verona, ed è per questo che gli viene comminato un fallo tecnico. Pueyo sbaglia il libero, poi cerca di farsi ridare la palla per avere il secondo. Solo che ormai per il tecnico ce n’è uno solo da anni. 34-40 Gran transizione spagnola, la chiude Carrera con l’appoggio. Terzo fallo anche di Verona, a 5’33” dalla fine del terzo quarto bonus finito per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 34-40, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le spagnole provano ad andarsene Articoli correlati LIVE Italia-USA 7-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre provano a rimanere in scia nel primo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-16 Gray emula le compagne per il break di 9-0 degli USA! Time-out immediato di coach Andrea Capobianco... LIVE Italia-Spagna 0-0, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: si comincia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Gran gancio dal centro del pitturato di Carrera dopo aver penetrato. Italia-Norvegia 1-4: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Italia Spagna 34 40 Qualificazioni... Temi più discussi: LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storia; Italia - Spagna in Diretta Streaming | DAZN IT; Italdonne: -34 da Team Usa, ma battendo la Spagna otterrà il pass per il Mondiale; Perché è troppo facile dire che l’Italia deve fare come la Spagna. Italia vs Spagna, diretta 3Q 30-31 22'ITALIA vs SPAGNA: DIRETTA 3Q Live - Buenavida apre la ripresa con una tripla 28-29. Cubaj spara sul primo ferro, Gustafson penetra e segna, allungando il break a cavallo dei quarti centrali. pianetabasket.com LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita dell'Italia ... oasport.it E poi, all’improvviso, tornare di moda. Chiedere a Ivana Spagna, già regina della dance italiana nel mondo negli Ottanta, che a settant’anni si è ritrovata sulla cresta dell’onda quando la sua Easy lady (1987) è diventata virale sui social con un remix ideato con facebook «La sfida del caro energia si vince con le rinnovabili. L'Italia faccia come la Spagna: il Sud decollerebbe» x.com