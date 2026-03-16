LIVE Italia-Cina Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | partita fondamentale per chiarire le ambizioni

Benvenuti alla diretta del quarto match del round robin del Mondiale femminile di curling a Calgary. Oggi si sfidano Italia e Cina in una partita che potrebbe essere decisiva per le ambizioni delle squadre. Seguiremo i momenti principali dell'incontro e gli aggiornamenti in tempo reale sulle azioni in pista. Restate con noi per tutte le novità di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Cina. Dopo l’esordio difficile contro la Corea del Sud, l’Italia torna sul ghiaccio ai Mondiali femminili di curling 2026 di Calgary per affrontare la Cina nella sfida valida per la sesta sessione del round robin, uno degli appuntamenti importanti della prima fase della rassegna iridata in corso in Canada. La formazione azzurra guidata da Stefania Constantini ha iniziato il torneo con una sconfitta contro una Corea del Sud molto solida, capace di imporsi con il punteggio di 14-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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