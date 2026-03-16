Lite in discoteca | accoltellato 31enne

Una discussione in una discoteca dei Quartieri Spagnoli a Napoli si è trasformata in un'aggressione con arma da taglio. Un uomo di 31 anni, residente nel casertano, è stato ferito gravemente durante l'incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

La discussione sarebbe proseguita all'esterno del locale e in strada la vittima è stata ferita alla schiena. Il giovane è stato ricoverato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita Una lite scoppiata all’interno di un locale dei Quartieri Spagnoli a Napoli è degenerata in un accoltellamento, lasciando gravemente ferito un giovane del casertano. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e ieri (15 marzo) nel centro storico del capoluogo partenopeo, in una delle zone più frequentate della movida. La vittima è un 31enne di Marcianise. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il giovane sarebbe stato colpito con una coltellata alla schiena al termine di un diverbio iniziato all’interno di una discoteca. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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