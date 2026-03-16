L’Italia rompe il ghiaccio a Calgary | primo successo mondiale contro l’Australia

L’Italia ha ottenuto la sua prima vittoria ai Mondiali femminili di curling 2026 a Calgary, dopo un inizio difficile della competizione. La squadra italiana ha battuto l’Australia, portando a termine il primo successo nel torneo. La partita si è conclusa con una vittoria significativa per il team nazionale, che ora cerca di migliorare le proprie prestazioni nel resto del campionato.

Dopo un avvio complicato ai Mondiali femminili di curling 2026, l’Italia è finalmente riuscita a sbloccarsi sul ghiaccio di Calgary, conquistando la prima vittoria del torno. La squadra guidata da Stefania Costantini, reduce dalla sconfitta contro Corea del Sud e Svezia, ha superato l’Australia con il punteggio di 9-4, chiudendo la partita con un end di anticipo. Un successo importante più per il modo in cui è arrivato che per il semplice risultato, visto che le azzurre hanno saputo restare ordinate nella prima parte del match e poi cambiare marcia nel momento decisivo. L’incontro era partito con un’Italia subito efficace, capace di sfruttare il martello nel primo end per mettere a segno due punto. 🔗 Leggi su Sportface.it

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