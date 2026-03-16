L’Italia ha una grande occasione nel baseball

L’Italia affronta oggi il Venezuela in una semifinale dei Mondiali di baseball, segnando una tappa importante per il team nazionale. La partita si svolge questa notte e rappresenta un momento cruciale nel percorso della nazionale nel torneo. La finale, a cui si è già qualificato l’altra squadra, si avrà in seguito. Il match si svolge in un contesto di grande attenzione internazionale.

Stanotte gioca con il Venezuela la sua prima semifinale dei nuovi Mondiali, mentre in finale si è qualificata una squadra che ha già battuto Nella notte italiana tra lunedì e martedì la Nazionale italiana di baseball giocherà la sua prima semifinale di sempre al World Baseball Classic, il torneo che da qualche anno ha sostituito i Mondiali e l’unico a cui partecipano numerosi giocatori della Major League (il campionato nordamericano e il più importante al mondo). La partita sarà contro il Venezuela, che ai quarti di finale ha eliminato a sorpresa i campioni in carica del Giappone. Per la Nazionale, che è rimasta l’unica squadra imbattuta nel torneo, è una grande occasione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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