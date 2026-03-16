L’Italia dei lanci si conferma protagonista a Nicosia tra podi e segnali promettenti

Durante la seconda giornata della Coppa Europa di lanci a Nicosia, l’Italia dei lanci si conferma protagonista, ottenendo diversi piazzamenti di rilievo e segnali promettenti per le prossime competizioni internazionali. La squadra italiana ha partecipato con successo alle varie discipline, portando a casa risultati che rafforzano la sua presenza sulla scena europea. L’evento si è concluso con un riscontro positivo per gli atleti italiani.

Anche nella seconda giornata della Coppa Europa di lanci a Nicosia l’Italia riesce a ritagliarsi un ruolo di primo piano, raccogliendo piazzamenti importanti e indicazioni incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. A mettersi in evidenza è soprattutto il giavellotto maschile, dove Michele Fina conquista un prestigioso terzo posto nella gara assoluta con 79,95 metri, risultato che rappresenta un netto progresso personale. Dopo il podio di Paola Padovan nella giornata inaugurale, arriva così un’altra conferma del buon momento vissuto dal settore azzurro dei lanci. La prova di Michele Fina è stata una delle migliori della spedizione italiana in terra cipriota. 🔗 Leggi su Sportface.it

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