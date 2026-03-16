L’Istat certifica un’Italia più equa Calderone | Le politiche del governo stanno dando i frutti

L’Istat ha diffuso i dati che attestano un miglioramento della distribuzione delle risorse nel paese, indicando un’Italia più equa. Calderone ha commentato che le politiche del governo stanno producendo i primi risultati concreti. In queste settimane si vedono segnali positivi che riguardano il benessere delle famiglie e la redistribuzione della ricchezza, secondo quanto riferito dall’istituto di statistica.

Istat foriero di buone notizie nelle ultime settimane per l’Italia e per il governo Meloni, che può iniziare a toccare con mano i risultati delle politiche economiche a sostegno delle famiglie e dei cittadini messi in campo negli ultimi mesi. Nel rapporto diffuso dall’Istituto di Statistica, dal titolo ‘La redistribuzione del reddito in Italia – 2025? viene rilevato come “ il sistema di tassazione diretta e di trasferimenti sociali riduce la diseguaglianza nel reddito delle famiglie, valutata dall’indice di Gini, di 16,1 punti percentuali, da 47,3% a 31,2%. La riduzione è maggiore nel Mezzogiorno (-17,2 punti percentuali) dove si stimano le disuguaglianze più ampie tra i redditi primari”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Istat certifica un’Italia più equa. Calderone: “Le politiche del governo stanno dando i frutti” Articoli correlati Produzione industriale a -0,2% nel 2025 dopo i crolli di 2023 e 2024. “Istat certifica il fallimento del governo Meloni”Altro che “Italia locomotiva d’Europa” come da narrazione del governo e come sostiene il vicepremier Antonio Tajani in un’intervista al Messaggero. Stellini dopo Napoli-Parma: “Mancata fortuna e lucidità, i ragazzi stanno dando più del 100%”Tempo di lettura: 2 minutiDopo lo 0-0 del Maradona contro il Parma, a parlare nel post partita ai microfoni di DAZN è Cristian Stellini, vice... Approfondimenti e contenuti su Istat certifica Temi più discussi: Lavoro: nel 2025 tasso di occupazione stabile al 62,5 per cento. I dati Istat; Deficit Istat, un decimale di troppo; Lavoro, Cerreto (FdI): Istat certifica aumento occupazione; Lavoro, Istat: nel IV trimestre +37mila occupati, su anno +89mila. Istat: Nisini (Lega), dati lavoro validi e incoraggiantiAnche nel 2025, l'Istat certifica un aumento certo del tasso di occupazione, a cui si associa una riduzione incoraggiante dei disoccupati. (ANSA) ... ansa.it L’Istat certifica il fallimento del governo: crescita al palo, debito pubblico alle stelle, deficit oltre il 3% e pressione fiscale al 43,1%. Ma Giorgetti dà ancora la colpa ...I dati horror dell'Istat sull'economia. E con il deficit a 3,1% l'Italia non uscirà a uscire dalla procedura di infrazione della Ue ... lanotiziagiornale.it L'Istat certifica un'Italia più equa. Calderone: "Le politiche del governo stanno dando i frutti" x.com L’Istat certifica a gennaio 2026 ancora una volta un calo della produzione industriale dello 0,6%. Con il ministro Adolfo URSS Urso il declino dell’industria italiana è una costante. Basta incompetenza! È il momento di dare risposte concrete a lavoratori e impre - facebook.com facebook