Lisa Marie Presley in vendita la sua villa alle Hawaii

Una villa alle Hawaii, appartenuta a Lisa Marie Presley, è stata messa in vendita. La residenza si trova sulla Big Island e ora è disponibile per l'acquisto. La proprietà, che ha un legame diretto con la figlia di Elvis Presley, è stata inserita nel mercato immobiliare. La casa rappresenta un esempio di proprietà di lusso nella zona e viene proposta senza ulteriori dettagli sui motivi della vendita.

La residenza tropicale sulla Big Island delle Hawaii, appartenuta alla figlia di Elvis Presley, torna sul mercato. Ed è una meraviglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lisa Marie Presley, in vendita la sua villa alle Hawaii Articoli correlati Hulk Hogan, in vendita la sua villa in Florida. Qui il video e le fotoEcco com'è la villa di Hulk Hogan: oltre 500 mq, accesso diretto alla spiaggia e vista sul Golfo del Messico. Golf, Gotterup apre al meglio la stagione. Suo il Sony Open alle HawaiiApre nel migliore dei mondi la stagione 2026 Chris Gotterup che, con un -16, vince il Sony Open alle Hawaii, primo torneo della stagione che ha messo... Aggiornamenti e notizie su Lisa Marie Presley Temi più discussi: Addio a Sandrin, l'imprenditore artista ucciso da un male senza scampo a 60 anni; Altra umiliazione per Sarah Ferguson: nessuno vuole il suo memoir; Non si sa chi sia l’autrice del libro che sta scalando le classifiche mondiali e che parte col botto | la felicità di una figlia per la morte della madre La scrittrice Alice Basso ce lo racconta in anteprima. Morta Lisa Marie Presley, figlia di Elvis e Priscilla Presley, a soli 54 anniLisa Marie Presley è morta d'infarto a 54 anni. La figlia di Elvis e Priscilla Presley è morta in ospedale dove era sopraggiunta ancora viva dopo esser stata rianimata in casa dagli operatori sanitari ... gazzetta.it Lisa Marie Presley, come è morta/ La sua vita tra abuso di droga e depressioneLa tragica storia di Lisa Marie Presley, dopo la notizia della morte, riemergono particolari sulla sua vita tormentata, tra la prematura scomparsa del padre Elvis, l'abuso di droghe e il suicidio del ... ilsussidiario.net Grazie Elvis Official Fans Club - Italy. . L'11 MARZO 2005 il video di Lisa Marie Presley della canzone "Dirty Laundry" debutta a livello mondiale su AOL Music’s First View. Per vedere il video: https://youtu.be/ojH5H08bHkM #elvis #lisamariepresley #On - facebook.com facebook