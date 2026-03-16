Un drone ha colpito la base di Ali Al Salem in Kuwait, che ospita militari e mezzi italiani e americani. L’attacco ha danneggiato un capannone dove si trovava un velivolo a pilotaggio remoto della task force aerea italiana, che è stato distrutto. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. La base è stata colpita senza che ci siano state altre conseguenze immediate.

La base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari americani e italiani, è stata attaccata da un drone che ha colpito un capannone dove si trovava un velivolo a pilotaggio remoto della task force air italiana che è stato distrutto. Colpito un velivolo a pilotaggio remoto che “costituiva un assetto indispensabile per lo svolgimento delle attività operative” e che “era rimasto schierato nella base al fine di garantire la continuità delle operazioni”, ha detto, su X, il capo di di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. Al momento dell’attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto. Dell’accaduto ho prontamente informato il ministro della Difesa Crosetto, col quale sono in costante contatto per l’aggiornamento continuo della situazione di tutti i nostri contingenti all’estero”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran colpisce una base italiana in Kuwait

Articoli correlati

L'Iran colpisce una base italiana in Kuwait, distrutto un drone. Tajani: "Non ci faremo intimidire". Trump pronto a "coalizione per Hormuz""L'incertezza sul destino del criminale primo ministro sionista e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori...

Drone colpisce base italiana in Kuwait: distruttoNel pomeriggio di domenica 15 marzo 2026, un attacco con drone ha colpito la base aerea di Ali Al Salem in Kuwait, distruggendo un velivolo a...

News - Iran colpisce una base italiana in Kuwait. Cosa sta succedendo davvero 16/3/2026

Contenuti utili per approfondire Iran colpisce

Temi più discussi: Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; Israele e Iran si dicono pronti a una guerra di logoramento; L'Iran colpisce la base italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Non ci sono feriti; Iran, Trump e l'invasione più vicina: il piano e lo scenario.

L'Iran colpisce una base italiana in Kuwait, distrutto un drone. Resta solo il personale essenzialeAd Ali Al Salem nessun ferito, coinvolto un mezzo della Task force air. Il generale Portolano: 'Era indispensabile per le nostre operazioni'. Tajani: 'Le missioni continuano, non ci facciamo intimidir ... ansa.it

IL PUNTO ALLE 14 - Attacco all'Iran, 'colpita una scuola, 40 morti''Non sarà una guerra lampo, durerà giorni', avverte il ministro degli Esteri Tajani, l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran lanciato all'alba su obiettivi in tutto il Paese. (ANSA) ... ansa.it

Iran, missile colpisce ambasciata Usa a Baghdad. Teheran: “Hormuz resta chiuso”. #lapresse #Iran #Hormuz Segui aggiornamenti qui : https://www.lapresse.it/esteri/2026/03/14/iran-missile-colpisce-ambasciata-usa-a-baghdad-la-diretta/ - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Iran colpisce con un drone la base italiana a Erbil. Nessun ferito #12marzo #Tv2000 #Erbil #EsercitoItaliano #Kurdistan #AttaccoDroni #Difesa @tg2000it x.com