L' Iran cerca di isolare Stati Uniti e Israele e di mettere in ginocchio tutta l’Europa

Da ilfoglio.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Iran ha intensificato le azioni contro gli Stati Uniti e Israele, puntando anche a influenzare l’Europa. Finora, la strategia si è basata su tecnologie avanzate come missili, droni e intelligenza artificiale, utilizzate in operazioni che coinvolgono strumenti di guerra high tech. Tali attività si sono concentrate principalmente nel settore militare e della sicurezza, con effetti che coinvolgono diversi livelli geopolitici.

I pasdaran iraniani stanno legando il gigante americano e usano l’oil & gas come arma di distruzione (economica) di massa. Lezioni dalla crisi del 1979 E’ stata finora una guerra high tech: missili, droni, intelligenza artificiale e naturale, soprattutto intelligence grazie alla quale si è saputo esattamente dove si trovassero Ali Khamenei, suo figlio e il manipolo di fedeli. Poi è entrata in scena la Natura, sì quella con la maiuscola, quella leopardiana che spiega all’islandese che lei delle cure dell’uomo non si cura. E la natura è un tratto di mare largo appena 33 chilometri tra l’Iran e la penisola araba, un collo di bottiglia che sta scatenando una terribile reazione a catena. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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