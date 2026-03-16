L’Iran avverte la Romania | Nessuna base americana per operazioni contro Teheran

L’Iran ha dichiarato che la Romania non ospiterà basi americane destinate a operazioni contro Teheran. L’avvertimento arriva in risposta a voci che indicano una possibile collaborazione tra Bucarest e gli Stati Uniti in ambito militare. Finora non ci sono state conferme ufficiali su accordi tra i due Paesi, ma l’Iran ha insistito sulla sua posizione, sottolineando che non consentirà attività militari contro il proprio territorio.

L’Iran ha lanciato un avvertimento diretto alla Romania, reagendo alla possibilità che il Paese metta a disposizione basi militari per operazioni statunitensi contro Teheran. A dichiararlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, citato dalla stampa romena. “Se la Romania metterà le proprie basi a disposizione degli Stati Uniti, ciò equivarrà a partecipare a un’aggressione militare contro l’Iran”, ha affermato Baghaei. Il portavoce ha poi aggiunto che, oltre alla pressione esercitata dagli Stati Uniti sui Paesi europei, resta da vedere se l’Europa sarà disposta a svolgere un ruolo costruttivo negli sviluppi internazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - L’Iran avverte la Romania: “Nessuna base americana per operazioni contro Teheran” Articoli correlati Iran, missili contro la portaerei americana. Incendio alla base navale di Abu Dhabi"La portaerei statunitense Abraham Lincoln è stata colpita da quattro missili balistici". Trump avverte Teheran: “Possibile azione militare ”. E la Farnesina avverte: "Lasciare l'Iran"Donald Trump ha riferito di non essere soddisfatto sui negoziati in corso con l’Iran. Una raccolta di contenuti su Iran avverte Temi più discussi: L’Iran avverte gli Usa: Non vogliamo la tregua, sarete eliminati voi; Iran, Trump avverte la Nato: 'Ci aiuti ad aprire lo Stretto di Hormuz'; L'Iran avverte gli Emirati Arabi: È nostro legittimo diritto colpire i porti usati dagli Stati Uniti; Medio Oriente, attacchi a largo raggio dell’Iran che avverte: Nessuna apertura al dialogo. Guerra Iran, Trump avverte la Nato: futuro molto negativo, cosa si aspetta il presidente USA sullo Stretto di HormuzIl futuro della Nato sarà Molto negativo se gli alleati USA non prenderanno parte agli sforzi, condivisi con gli Stati Uniti, per la riapertura dello Stretto di Hormuz. È il messaggio rivolto da Don ... strettoweb.com Guerra Iran, Trump: «Futuro della Nato molto negativo se non aiuta». Teheran: non vediamo ragioni per negoziare«L'incertezza sul destino del criminale Primo Ministro sionista Netanyahu e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori occupati rivelano ... leggo.it MEDIO ORIENTE | Israele: "Iniziate le operazioni terrestri nel sud del Libano". L'allarme della Croce Rossa sul Libano: "Ci sono 900 mila sfollati". L'Iran avverte: "Nessuna clemenza per gli alleati di Usa e Israele". #ANSA - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Israele: "Iniziate le operazioni terrestri nel sud del Libano". L'allarme della Croce Rossa sul Libano: "Ci sono 900 mila sfollati". L'Iran avverte: "Nessuna clemenza per gli alleati di Usa e Israele". #ANSA x.com