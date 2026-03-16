Lunedì scorso un alieno si è trovato sul pianeta Terra, più precisamente in Italia, dove per una settimana si è parlato del derby numero duecentoquaranta-sei tra Inter e Milan. La discussione ha coinvolto gli appassionati di calcio e i media, concentrandosi sulla corsa scudetto dell’Inter e su eventi legati alla partita. Nel frattempo, un funerale si è svolto senza la presenza del morto, attirando l’attenzione di chi osservava da lontano.

Mettiamoci nei panni di un alieno sbarcato lunedì scorso sul pianeta Terra. Magari in Italia, dove per una settimana hanno tenuto banco i postumi del derby numero duecentoquarantasei della Madonnina. A leggere certa stampa sportiva, a sentire certi addetti ai lavori, per un Milan lanciato verso il tricolore della seconda Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - L’Inter e la corsa scudetto, gli extraterrestri e un funerale senza il morto

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