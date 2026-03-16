L’intelligenza del figlio di Bonolis e Bruganelli zittisce tutti | che risposta perfetta e matura ecco i fatti

Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha risposto in modo deciso e maturo alle domande dei giornalisti, lasciando tutti senza parole. Negli ultimi mesi, la separazione tra i due è stata frequentemente discussa sui media, ma il giovane ha scelto di intervenire con parole dirette e senza esitazioni, dimostrando sicurezza e fermezza nelle sue dichiarazioni.

Negli ultimi mesi la separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. Nonostante la fine della loro relazione, i due hanno sempre cercato di mantenere un clima sereno per il bene dei figli. A dimostrarlo è stato anche il comportamento di Davide Bonolis, il loro secondogenito, che negli ultimi giorni ha risposto con grande lucidità ad alcuni commenti ricevuti sui social. Parole che hanno colpito molti utenti per la maturità e l’equilibrio con cui il giovane ha affrontato le critiche rivolte alla madre e alla sua nuova relazione. La gente giudica senza sapere, ma Davide Bonolis non si fa mettere all’angolo: ecco i fatti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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