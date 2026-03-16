Due insegnanti, uno di teatro e uno di basket, ricordano Michael B. Jordan come uno studente sempre molto concentrato e determinato. L’attore, vincitore di un premio Oscar come miglior attore per il suo ruolo in Sinners, è stato descritto come una persona con un forte impegno fin dalle prime fasi della sua formazione. Le testimonianze si concentrano sui suoi atteggiamenti durante gli studi e sui primi segnali di successo.

Se questa statuetta dorata ha riempito d’orgoglio sua madre, presente alla cerimonia, c’erano altre due figure dell’entourage dell’attore che da tempo avevano intuito la portata del suo talento: il suo insegnante di teatro, Carl Gonzalez, e il suo allenatore di basket, Roger Leon. «Il suo rapporto con Ryan Coogler è tutt’altro che trascurabile», ha dichiarato l’insegnante a People. «Quei due potrebbero finire per avere un percorso paragonabile a quello di Martin Scorsese e Robert De Niro.» Carl Gonzalez aveva già colto nel giovane una concentrazione e un’etica del lavoro che lo distinguevano dai suoi compagni. «Nulla di tutto questo mi sorprende. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L’insegnante di teatro e l’allenatore di basket di Michael B. Jordan ricordano la determinazione di un attore che, da studente, era «sempre concentrato»

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