L' ingegneria rurale di Palmento Costanzo e la forza dell' Etna

Il Palmento Costanzo, un esempio di ingegneria rurale, si trova in Sicilia nel territorio etneo ed è stato utilizzato come luogo di vinificazione. Costruito in pietra lavica, rappresenta un elemento storico legato alla produzione di vino nella zona. Questa struttura antica testimonia le tecniche di lavorazione tradizionali e il legame tra l’uomo e il territorio vulcanico dell’Etna.

Capolavoro di ingegneria rurale, il «Palmento» era in Sicilia l'antico luogo della vinificazione, nel territorio etneo costruito in pietra lavica. Raccoglieva le uve della vendemmia che con un sistema a più livelli, seguendo la morfologia del terreno, si pigiavano con i piedi (pista), guidando i mosti a riempire le botti interrate nei piani inferiori. Incerta l'etimologia che potrebbe riferirsi alla vasca di pigiatura in posizione elevata rispetto al pavimento (parmentu) e faceva muovere il mosto attraverso un sistema di canali in pietra (cannedda) verso i tini di fermentazione (ricivitùri) e poi in quelli di affinamento, in un locale sottostante detto ispensa, la cantina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Articoli correlati Sant’Agata, la vergine che fermò la lava dell’Etna: la storia dolorosa dell’amatissima patrona di CataniaOgni anno, tra il 3 e il 6 febbraio, la città di Catania si trasforma in un oceano di devozione per celebrare Sant’Agata, una delle figure più... Visori e anelli interattivi per la ricomposizione ossea: la ricerca del Dipartimento di ingegneria dell’informazionePISA – Un avanzato sistema di simulazione che unisce percezione visiva e stimolazione aptica promette di ridefinire gli standard della pianificazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palmento Costanzo L'ingegneria rurale di Palmento Costanzo e la forza dell'EtnaCapolavoro di ingegneria rurale, il «Palmento» era in Sicilia l'antico luogo della vinificazione, nel territorio etneo costruito in pietra lavica. Raccoglieva le uve della vendemmia che con un sistema ... msn.com Palmento CostanzoIl sogno nel cassetto di Valeria Agosta e di Mimmo Costanzo si realizza nel 2011 con l’edificazione della cantina a Passopisciaro, sul versante Nord dell’Etna, in Contrada Santo Spirito. La base vitat ... gamberorosso.it