L’inganno di Dubai Stirling | Chi pubblica video dei razzi nella città del guru finisce in carcere

Negli ultimi giorni a Dubai sono state arrestate 45 persone per aver condiviso sui social video degli attacchi lanciati dall'Iran nella città. Stirling ha dichiarato che chi pubblica filmati di razzi o attacchi viene immediatamente incarcerato, sottolineando una politica di tolleranza zero verso la diffusione di tali contenuti. La situazione evidenzia una stretta repressione nei confronti di chi diffonde immagini di eventi militari.

Negli ultimi giorni il numero di persone arrestate a Dubai per aver pubblicato video sui social degli attacchi lanciati dall'Iran è salito a 45. Gulf News, riportando le dichiarazioni delle autorità emiratine ha spiegato che video e post possono essere un rischio per la sicurezza: "Le autorità hanno avvertito che tale materiale potrebbe essere analizzato da gruppi ostili in cerca di potenziali obiettivi”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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