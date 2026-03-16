L' infermiere che invece di andare dai pazienti lavorava al supermercato

Un infermiere di 68 anni, impiegato a tempo indeterminato presso l'Asl di Massa come assistente domiciliare, ha lavorato per anni in modo fraudolento. Mentre risultava in servizio per assistere i pazienti a domicilio, in realtà si trovava a lavorare come dipendente di un supermercato. La scoperta ha portato a un procedimento giudiziario e all'apertura di un'indagine.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Un uomo di 68 anni è stato condannato dalla Corte dei conti per la sua doppia vita professionale: dovrà risarcire l'Asl di Massa con 70mila euro oltre a pagare gli interessi legali Un infermiere di 68 anni, assunto a tempo indeterminato presso l'Asl di Massa (oggi Asl Toscana nord ovest) come assistente domiciliare, per anni ha condotto una "doppia vita" professionale: mentre risultava in servizio per assistere i malati a casa, l'uomo si trovava in realtà tra le corsie di un supermercato a gestire merci e contabilità. Un comportamento che adesso gli è valso una condanna definitiva e un conto salatissimo da pagare. 🔗 Leggi su Today.it

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