Linea dura di Tel Aviv | Invaderemo il Libano Spari contro i caschi blu

Tel Aviv ha annunciato una linea dura, affermando che invaderà il Libano e che le azioni contro Hezbollah potrebbero portare a una presenza militare sul terreno. Nel frattempo, sono stati segnalati spari contro caschi blu presenti nel paese. La situazione si sta rapidamente evolvendo, con minacce di espansione militare e atti di ostilità aperti nella regione.

Roma, 16 marzo 2026 – “Faremo quello che abbiamo fatto a Gaza”. Potrebbe essere ormai imminente l’espansione “boots on the ground” dello Stato ebraico in Libano, al fine di conquistare tutta l’area a sud del fiume Litani e cancellare la struttura militare di Hezbollah. Si tratterebbe, come annunciato da alcune fonti israeliane e americane al sito Axios, dell’invasione del Paese più massiccia dopo il 2006 e che replicherebbe la strategia adottata da Tel Aviv dopo il 7 ottobre 2023 nella striscia di Gaza. L’area interessata sarebbe quella dove opera tra gli altri il contingente di caschi blu Unifil a guida italiana, anche ieri oggetto di spari arrivati da milizie: non sarebbero coinvolti nostri soldati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Linea dura di Tel Aviv: “Invaderemo il Libano”. Spari contro i caschi blu Articoli correlati Colpi di mortaio contro i caschi blu in Libano, l’Onu punta il dito contro Israele. L’Idf: «Abbiamo colpito solo Hezbollah»«Ieri sera, due possibili colpi di mortaio luminosi hanno colpito l’eliporto e il cancello principale di una posizione dell’Unifil a sud-ovest di... Libano, Unifil: caschi blu diventano bersaglioIcaschi bludelleNazioni Unitedispiegati nella missioneUNIFIL, nel sud delLibano, sono statibersaglio di attacchi con armi da fuocoin tre occasioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tel Aviv Temi più discussi: Gemellaggio con Tel Aviv, i Verdi alla giunta: Su tregua linea opposta al centrosinistra nazionale; Linea dura di Tel Aviv: Invaderemo il Libano. Spari contro i caschi blu; Iran, tutte le divergenze fra Usa e Israele; L’Iran si scusa con il Golfo ma i raid continuano. Linea dura di Tel Aviv: Invaderemo il Libano. Spari contro i caschi bluIsraele chiude ai colloqui con Beirut: Hezbollah non smette di colpirci. Ancora nel mirino i militari Unifil: non coinvolti italiani. Ma sale la tensione ... quotidiano.net Linea dura di Madrid con Israele, 'niente ambasciatore a Tel Aviv'Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch Nelle immagini lo scoppio di una carica esplosiva di un missile iraniano in una strada di Tel Aviv. Secondo la polizia israeliana l'esplosione è provocata da una delle cariche di una 'cluster bomb' montata su una testata missilistica iraniana facebook Israele, a Tel Aviv i soccorritori nell'area colpita da un missile iraniano x.com