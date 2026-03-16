Linea dura di Tel Aviv | Invaderemo il Libano Spari contro i caschi blu

Da quotidiano.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv ha annunciato una linea dura, affermando che invaderà il Libano e che le azioni contro Hezbollah potrebbero portare a una presenza militare sul terreno. Nel frattempo, sono stati segnalati spari contro caschi blu presenti nel paese. La situazione si sta rapidamente evolvendo, con minacce di espansione militare e atti di ostilità aperti nella regione.

Roma, 16 marzo 2026 –  “Faremo quello che abbiamo fatto a Gaza”. Potrebbe essere ormai imminente l’espansione “boots on the ground” dello Stato ebraico in Libano, al fine di conquistare tutta l’area a sud del fiume Litani e cancellare la struttura militare di Hezbollah. Si tratterebbe, come annunciato da alcune fonti israeliane e americane al sito Axios, dell’invasione del Paese più massiccia dopo il 2006 e che replicherebbe la strategia adottata da Tel Aviv dopo il 7 ottobre 2023 nella striscia di Gaza. L’area interessata sarebbe quella dove opera tra gli altri il contingente di caschi blu Unifil a guida italiana, anche ieri oggetto di spari arrivati da milizie: non sarebbero coinvolti nostri soldati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Linea dura di Tel Aviv: “Invaderemo il Libano”. Spari contro i caschi blu

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