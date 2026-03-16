Lindsey Vonn ha dichiarato di essere l’unica a poter decidere del proprio futuro e di non aver bisogno del permesso di nessuno. La sciatrice non ha ancora scelto se riprendere l’attività agonistica dopo la grave caduta e l’infortunio avvenuti durante una discesa libera a Cortina d’Ampezzo, che hanno concluso anticipatamente la sua partecipazione alle Olimpiadi.

Lindsey Vonn non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro agonistico, nonostante la terribile caduta nella discesa libera di Cortina d’Ampezzo ed il conseguente grave infortunio che ha messo fine nel peggiore dei modi alla sua sesta Olimpiade. La leggenda statunitense, che gareggiava sull’Olympia delle Tofane una settimana dopo essersi procurata la rottura del crociato a Crans Montana, si è sottoposta a sei interventi chirurgici per sistemare la tibia fratturata. Nei giorni e nelle settimane successive a quell’incidente in tanti davano quasi per scontato il suo addio alle competizioni, tra cui un utente su X al quale ha risposto la diretta interessata smentendo le voci circolate recentemente: “ Chi ha detto che mi starei ritirando? Amo sciare, non capisco cosa ci sia di così difficile da capire “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lindsey Vonn precisa: “Sono l’unica a poter decidere del mio futuro, non ho bisogno del permesso di nessuno”

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