L’impresa della Virtus Erchie | l’Under 17 di mister Macchia è regina del Girone G

Domenica 22 marzo si conclude il girone G dell’Under 17 della seconda fase regionale di calcio. La Virtus Erchie, squadra brindisina guidata da mister Macchia, ha ottenuto la vittoria con una giornata di anticipo, confermandosi al primo posto della classifica e chiudendo il campionato senza sconfitte. La compagine, precedentemente nota come Gigi Orlandini, si è distinta come la rivelazione del torneo.

Domenica prossima si chiuderà il sipario sul girone con l'ultima gara ufficiale, ma la testa è già proiettata alla fase finale ERCHIE – Domenica prossima, 22 marzo, si concluderà il girone G Under e 17 della seconda fase regionale di calcio dove ha visto la compagine rivelazione brindisina della Virtus Erchie (ex Gigi Orlandini) trionfare con una giornata di anticipo e chiudendo imbattuta al primo posto. La squadra guidata da mister Macchia ha raggiunto quest'obbiettivo chiudendo prima a pari merito con la Virtus Francavilla, nella fase A girone provinciale, e poi imporsi in quello regionale battendo squadre blasonate come Novoli e Squinzano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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