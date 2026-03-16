Licia Colò il video su Instagram con la figlia ed è il ‘delirio’ | Bellissima

Nel primo pomeriggio, su Instagram, è stato pubblicato un video in cui Licia Colò appare insieme alla figlia. Nel breve clip, la conduttrice e la figlia sono in un momento di condivisione, mentre si scambiano sorrisi e parole. Il video ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato con entusiasmo, definendolo “bellissimo”. La scena si è diffusa rapidamente tra i follower.

Nel primo pomeriggio sembrava uno dei tanti video destinati a scorrere rapidamente tra le storie dei social. Una ripresa veloce, fatta durante un viaggio, in una stazione ferroviaria. Nessuna scenografia, nessun annuncio particolare, solo pochi secondi di quotidianità condivisi online. Eppure, nel giro di qualche ora, quel filmato di Licia Colò ha iniziato a correre velocemente tra condivisioni, commenti e visualizzazioni, fino a trasformarsi in un piccolo fenomeno virale. Entro la sera il contatore aveva già superato il milione di visualizzazioni. Un risultato insolito se si pensa alla semplicità della scena: nessuna polemica, nessuna notizia clamorosa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Licia Colò, Vita Privata: Chi E’ La Figlia Bellissima!Scopri la storia di Liala Antonino, tra sogni, indipendenza e un legame speciale con la madre Licia Colò. Licia Colò pubblica un video con la figlia Liala: in poche ore raggiunge un milione di viewsUn video di Licia Colò in stazione con sua figlia Liala ha raggiunto un milione di views in poche ore. Aggiornamenti e notizie su Licia Colò Temi più discussi: Licia Colò pubblica un video con la figlia Liala: in poche ore raggiunge un milione di views; Nicola Pietrangeli: di che cosa è morto il campione; Perché Portobello rischia di diventare un gigantesco spot per il Sì al Referendum sulla giustizia; Selvaggia Lucarelli al GFVip con Ilary Blasi, ma una volta le dava della paracula. Licia Colò pubblica un video con la figlia Liala: in poche ore raggiunge un milione di viewsUn video di Licia Colò in stazione con sua figlia Liala ha raggiunto un milione di views in poche ore. Il motivo? La bellezza e la somiglianza della figlia alla madre ha lasciato il web senza parole. fanpage.it Licia Colò in lacrime alla camera ardente di Pietrangeli: «Lascia un grande vuoto, è stato un maestro di vita. Ingombrante? No, solo coraggioso» VIDEOLicia Colò ha dato l'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli alla camera ardente allestita al Foro Italico. La conduttrice commossa ha detto: «Per noi è stato un carissimo amico, rimarrà per sempre un ... ilgazzettino.it Un video di Licia Colò in stazione con sua figlia Liala ha raggiunto un milione di views in poche ore. Il motivo La bellezza e la somiglianza della figlia alla madre ha lasciato il web senza parole - facebook.com facebook Licia Colò pubblica un video con la figlia Liala: in poche ore raggiunge un milione di views x.com