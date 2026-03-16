Licenziamenti a Citynews Giornalisti in stato di agitazione

A Citynews, i giornalisti hanno proclamato uno stato di agitazione e hanno affidato al Cdr l’incarico di organizzare dieci giornate di sciopero. La decisione è stata presa in risposta ai licenziamenti recenti all’interno dell’azienda, che hanno portato alla mobilitazione tra i lavoratori. La situazione si sta evolvendo mentre si attendono eventuali sviluppi nelle prossime ore.

Immediata attivazione dello stato di agitazione e mandato al Cdr per un pacchetto di 10 giornate di sciopero. Lo ha stabilito l’assemblea dei giornalisti di Citynews con circa l’80 per cento dei voti a favore. Venerdì scorso i giornalisti si sono riuniti in assemblea per discutere dell’attuale situazione dell’azienda che ha visto, nel giro di una settimana, l’interruzione immediata di oltre 20 rapporti di lavoro: circa 16 in riferimento a lavoratori precari e 5 a lavoratori assunti a tempo indeterminato. Il Cdr e il sindacato dei giornalisti Figec hanno criticato aspramente l’operato di Citynews. "I tagli al personale, giustificati da generiche motivazioni di riduzione dei costi, sono avvenuti senza chiedere il parere preventivo del Comitato , come sancisce il contratto nazionale di riferimento (Figec-Uspi) – si legge in una nota –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Licenziamenti a Citynews Giornalisti in stato di agitazione Articoli correlati Licenziamenti Citynews: l'assemblea dei giornalisti approva lo stato di agitazioneImmediata attivazione dello stato di agitazione e mandato al Cdr per un pacchetto di 10 giornate di sciopero. Tutti gli aggiornamenti su Citynews Giornalisti Temi più discussi: Il Gruppo Citynews licenzia 4 redattori e interrompe 16 collaborazioni via mail. I sindacati: Sconcertati; Licenziamenti Citynews: l'assemblea dei giornalisti approva lo stato di agitazione; Citynews, il cdr: Tagli al personale senza preavviso. Licenziati due giornalisti di Palermo Today; Tagli a Palermo Today, Assostampa: Citynews ritiri i licenziamenti - FNSI. Licenziamenti a Citynews Giornalisti in stato di agitazioneImmediata attivazione dello stato di agitazione e mandato al Cdr per un pacchetto di 10 giornate di sciopero. Lo ... quotidiano.net Licenziamenti Citynews, giornalisti in stato di agitazione: pacchetto di 10 giorni di scioperol lavoratori chiedono l'immediata sospensione del piano di tagli, la convocazione di un tavolo di concertazione e il ritiro dei licenziamenti ... msn.com «Una posizione che sia il Comitato di Redazione che il Sindacato non ritengono accettabile. » Oggi, 13 marzo, i giornalisti di Citynews si sono ritrovati in assemblea per affrontare una situazione che ha lasciato tutti sconcertati: in appena una settimana, più di - facebook.com facebook CITYNEWS (56 TESTATE LOCALI), QUATTRO LICENZIAMENTI E SEDICI ACCORDI CAMBIATI Tagli di personale a Citynews,il Gruppo edita 56 giornali locali online in altrettante città italiane Giornalisti anche con oltre 10 anni di appartenenza si sono visti arr x.com