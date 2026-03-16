Libano Padre Pierre El Raii | il sacrificio di un uomo di pace

In Libano e Cisgiordania si registrano ancora vittime a causa delle tensioni in corso, mentre Netanyahu e Trump portano avanti azioni contro l’Iran. Padre Pierre El Raii è stato ricordato come un uomo di pace, con un sacrificio che ha segnato la sua comunità. La situazione rimane instabile, con scontri e perdite di vite umane che continuano a verificarsi.

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