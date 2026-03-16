Israele ha avviato un’operazione militare nel sud del Libano contro Hezbollah, provocando reazioni contrastanti in Europa. Il leader di un partito tedesco ha definito l’azione un errore, mentre il ministro spagnolo ha espresso indignazione, definendola una vergogna. La situazione ha suscitato attenzione tra i governi europei, che ancora non hanno adottato misure ufficiali.

“Un errore”. Così persino il fedelissimo alleato tedesco Friedrich Merz ha definito l’invasione di terra lanciata ieri da Israele nel sud del Libano contro Hezbollah. Operazioni che hanno come obiettivi “importanti roccaforti” delle milizie sciite filoiraniane e puntano a “rafforzare gli avamposti difensivi” nella parte sud del Paese dei Cedri, ha affermato l’Idf in un comunicato. “Questa attività fa parte di più ampi sforzi difensivi per stabilire e rafforzare una posizione difensiva avanzata, che comprende lo smantellamento delle infrastrutture terroristiche e l’ eliminazione dei terroristi che operano nell’area”, aggiungono le forze armate israeliane. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Libano, Israele lancia l’invasione di terra ma l’Europa frena. “Un errore” per il tedesco Merz, “una vergogna” per lo spagnolo Albares

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