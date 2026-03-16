Il Medio Oriente vive una giornata di tensioni con l’ingresso di truppe israeliane nel sud del Libano e un attacco con droni all’aeroporto di Dubai. Le operazioni militari israeliane nel territorio libanese sono state confermate, mentre a Dubai si registrano danni e incendi causati dall’attacco. Nessuna delle parti ha ancora comunicato dettagli ufficiali sui motivi di queste azioni.

Il Medio Oriente è scosso da un’escalation improvvisa: Israele ha lanciato operazioni di terra nel Libano meridionale mentre l’aeroporto di Dubai affronta le conseguenze di un attacco con droni. La tensione sale anche tra alleati storici, con Stati Uniti e Israele in disaccordo sugli obiettivi contro l’Iran. Le forze armate israeliane hanno dato il via a manovre terrestri mirate per smantellare le roccaforti di Hezbollah, creando una zona cuscinetto difensiva per i residenti del nord di Israele. Parallelamente, un drone ha colpito un serbatoio di carburante vicino allo scalo di Dubai, costringendo Emirates a sospendere tutti i voli e chiudendo le vie d’accesso principali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano: Israele invade il sud, Dubai in fiamme e tensioni

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