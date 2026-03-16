Alle 18 torna “Lezioni Americane” con Loretta Napoleoni e Peter Gomez. Durante l’evento si discuterà dell’aumento del prezzo della benzina a 6 dollari, collegato agli effetti della guerra di Trump e all’attacco all’Iran. I due esperti analizzeranno come queste vicende influenzino l’economia americana e i mercati globali, offrendo un quadro dettagliato delle recenti tensioni internazionali.

Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? Alle 18 torna “Lezioni Americane” con Loretta Napoleoni e Peter Gomez. L’attacco all’Iran fa sentire i suoi effetti anche sull’economia americana. In alcune aree del paese la benzina alla pompa è arrivata a costare 6 dollari al gallone, un prezzo molto superiore a quello a cui sono abituati gli americani. Mentre i prezzi del combustibile salgono tutti fanno cene e feste per gli Oscar. Quel ‘can you blame him?’ è il fallimento di tutti. Perché l’Occidente garantisce impunità a Israele? Municipali, Francia frammentata: festeggiano France Insoumise e Rassemblement National. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lezioni americane: la benzina a 6 dollari, gli effetti della guerra di Trump. Ne parlano Peter Gomez e Loretta Napoleoni

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