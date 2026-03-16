L' Europa ci rimette alla canna del gas

L'Unione Europea sta affrontando difficoltà nel rifornimento di gas e petrolio da fonti russe. Per evitare di riacquistare queste risorse da Mosca, la Commissione europea sta valutando misure di razionamento dei consumi e mantenendo l’attenzione sul settore delle energie rinnovabili. La strategia si concentra sull’uso di fonti alternative e sulla gestione delle risorse energetiche disponibili.

Pur di non riprendere metano e petrolio da Putin, approfittando dello stop alle sanzioni, la Commissione preferirebbe razionare i consumi e insistere con il green. Una follia che rovinerebbe le imprese e i cittadini. «Volete la pace o l’aria condizionata?». Quando Mario Draghi nel 2022 pose il suddetto quesito, in realtà omise di dire che la scelta era tra la libertà dell’Ucraina e la bolletta di casa nostra. Tuttavia, in seguito alla guerra in Iran, la questione si ripropone e con ancora maggiore forza. Gli italiani sanno quanto costò la decisione di appoggiare la resistenza di Kiev all’aggressione russa. A carico dei contribuenti non furono scaricati soltanto i costi degli aiuti alla popolazione ucraina, ma anche quelli indotti dal conflitto, ovvero il rincaro dei combustibili fossili, che si tradusse in un generale aumento dei prezzi. 🔗 Leggi su Laverita.info Articoli correlati Ex Ilva, il Wwf alla canna del gasSecondo il WWF, l'impianto di Taranto sarebbe "inutile dal punto di vista energetico, dannoso sul piano ambientale e profondamente sbagliato su... Canna fumaria in fiamme: vigili del fuoco in azione alla Casa del RugbyIntervento dei vigili del fuoco pochi minuti fa alla Casa del Rugby nella zona della Castellina: diversi mezzi sono intervenuti per un incendio alla... The Light Gate - Rosslyn- Between Two Worlds with Brian J. Allan Tutto quello che riguarda L'Europa ci rimette alla canna del gas Discussioni sull' argomento L'Europa ci rimette alla canna del gas; Anche voi vi sentite catapultati nel 2022? La guerra in Iran rimette in discussione la sicurezza energetica europea; UE contro USA sullo stop alle sanzioni sul petrolio russo: Mette a rischio la sicurezza europea; Un mercato unico dell’energia per un’Europa più competitiva. Ci volevano Trump e Putin per rimettere in piedi l’EuropaEppur si muove, disse della Terra Galileo Galilei contrapponendosi ai dogmi della Chiesa cattolica. Eppur si muove, dicono dell’Europa gli europeisti contrapponendosi ai dogmi putinian-trumpiani. A ... huffingtonpost.it Se studiamo le vicende storiche, vediamo che in Europa ci sono state dal ‘500 al ‘900 numerose donne che hanno avuto grande potere, basti pensare alle regine Elisabetta Farnese e Caterina de Medici, all’imperatrice austriaca Maria Teresa, a Caterina, zari - facebook.com facebook L’Europa risponde a Trump: per riaprire Hormuz si punta a rafforzare Aspides x.com