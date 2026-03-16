L’Unione Europea non ha ancora adottato una posizione unitaria riguardo al conflitto in Iran, che vede coinvolti gli Stati Uniti e Israele. Le divergenze tra i paesi membri rendono difficile trovare un punto di accordo condiviso sulla questione. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali che definiscano una linea comune o un’azione coordinata tra le nazioni dell’Unione.

Tra il sostegno incondizionato del cancelliere tedesco Friedrich Merz e il “no alla guerra” del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, l’Europa è divisa di fronte al nuovo conflitto in Medio Oriente, scatenato contro l’Iran da Stati Uniti e Israele. A parte la Spagna, i paesi europei permettono agli statunitensi di usare le loro basi militari sui loro territori e vanno in soccorso di Cipro, bombardata dagli iraniani, finendo per essere più o meno indirettamente coinvolti nella guerra. Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’Europa alla ricerca di una posizione comune sulla guerra in Iran

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