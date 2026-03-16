L’Europa alla ricerca di una posizione comune sulla guerra in Iran
L’Unione Europea non ha ancora adottato una posizione unitaria riguardo al conflitto in Iran, che vede coinvolti gli Stati Uniti e Israele. Le divergenze tra i paesi membri rendono difficile trovare un punto di accordo condiviso sulla questione. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali che definiscano una linea comune o un’azione coordinata tra le nazioni dell’Unione.
Tra il sostegno incondizionato del cancelliere tedesco Friedrich Merz e il “no alla guerra” del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, l’Europa è divisa di fronte al nuovo conflitto in Medio Oriente, scatenato contro l’Iran da Stati Uniti e Israele. A parte la Spagna, i paesi europei permettono agli statunitensi di usare le loro basi militari sui loro territori e vanno in soccorso di Cipro, bombardata dagli iraniani, finendo per essere più o meno indirettamente coinvolti nella guerra. Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). 🔗 Leggi su Internazionale.it
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