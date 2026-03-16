L' Eredità uno strazio | Eleonora sbaglia ancora

Nella puntata di questa sera di L'Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai 1, si sono sfidate tre concorrenti: Francesca, Fiamma ed Eleonora. Durante il Triello, Eleonora ha commesso un ulteriore errore che ha attirato l’attenzione. La trasmissione ha visto le tre donne confrontarsi in una sfida che si è conclusa con questa situazione.

Francesca, Fiamma ed Eleonora le tre concorrenti che si sono sfidate al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 16 marzo. Ai cento secondi, invece, ci sono arrivate Eleonora e Francesca. Ma è stata la prima a spuntarla e ad arrivare alla ghigliottina, la fase finale del gioco. Si è trattato della nona volta per la campionessa. Mentre in totale le sue puntate a L'Eredità sono state 16. Eleonora è partita da un montepremi di 180mila euro, poi sceso a 90mila euro dopo un solo dimezzamento. Le parole da collegare erano riprendere, buon, lungo, san francesco e ronda. Dopo un minuto di ragionamento, come previsto dal regolamento, la concorrente ha scritto la parola Giro sul cartoncino a sua disposizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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