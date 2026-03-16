leonardo e le tre sfide per vincere nella quantistica

Solvers Wanted è una piattaforma di scouting tecnologico e open innovation creata da Leonardo e lanciata alla fine del 2021. La piattaforma si concentra su tre sfide specifiche legate al settore della quantistica e mira a coinvolgere aziende e innovatori nel risolvere problemi complessi. Leonardo ha reso pubblica questa iniziativa come parte del suo impegno nel settore tecnologico avanzato.

SI CHIAMA Solvers Wanted ed è la piattaforma di scouting tecnologico e open innovation lanciata da Leonardo alla fine del 2021. Un ambiente dinamico che raccoglie fabbisogni tecnologici specifici dell’azienda e li trasforma in challenge e call for solutions per identificare idee e soluzioni innovative provenienti dall’esterno. La piattaforma rivolge le sue sfide soprattutto a università, spin-off, startup, pmi e centri di ricerca, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di tecnologie chiave e rispondere ai bisogni strategici del Gruppo. Le challenge sono strutturate su diversi format e permettono ai partecipanti selezionati di avviare collaborazioni concrete con Leonardo, ottenendo contratti e la possibilità di entrare nella rete "Leonardo Team for Innovation". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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