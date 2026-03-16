Durante gli Oscar 2026, l’attore ha sorpreso tutti con un’uscita improvvisa che ha subito fatto il giro dei social. Non è la prima volta che si fa notare per questa capacità di catturare l’attenzione, e anche questa volta il suo gesto ha attirato l’attenzione di molti utenti online. La scena ha suscitato reazioni immediate e ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo come protagonista dei meme.

DiCaprio è stato comunque, inevitabilmente, tra i protagonisti dell'evento. Innanzitutto questa volta ha (finalmente) portato con sé un’accompagnatrice speciale: la compagna e top model Vittoria Ceretti. I due hanno sempre mantenuto un profilo molto basso e finora erano stati immortalati insieme quasi esclusivamente tramite scatti rubati. Inoltre, anche il suo nuovo baffo folto ha fatto discutere: c’è chi ha ironizzato sul fatto che sembrasse averlo preso in prestito da Pedro Pascal, visto che quest’ultimo si è presentato agli Oscar 2026 senza il suo iconico look. La vera ciliegina sulla torta, però, è arrivata sul fronte meme. Leonardo DiCaprio si è infatti confermato il re assoluto in materia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leonardo DiCaprio improvvisa un nuovo meme agli Oscar 2026

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