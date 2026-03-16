A Bologna e nella sua San Marino, Kimi ha ricevuto entusiasmo da amici e residenti, tra cui molti che lo hanno incontrato nei locali e hanno condiviso momenti con lui davanti alla Playstation. A 6 anni, suo padre Marco, ex pilota, gli ha fatto provare per la prima volta un kart, segnando l’inizio di un percorso che ora attira l’attenzione di chi lo conosce.

Bologna, 16 marzo 2026 – Papà Marco, ex pilota, l’ha messo per la prima volta su un kart che aveva solo 6 anni. E Kimi ha iniziato ad andare forte da subito. “Un predestinato. Ha dimostrato da bambino di avere doti naturali per questo sport”, dice Gian Carlo Minardi, l’ex patron della scuderia di F1, che ha scoperto e lanciato il piccolo grande eroe di Casalecchio. Formula 1: in Cina trionfa Kimi Antonelli, il primo italiano da 20 anni Kimi Antonelli e Bologna. Quella di Andrea Kimi Antonelli è una favola che parte da Bologna, corre sulla via Emilia e arriva fino a San Marino, dove il pilota della Mercedes ha preso la residenza da un po’. Qui il padre Marco ha fondato e dirige Akm Motorsport, team che gareggia in vari campionati ed è una fucina di talenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’entusiasmo per Kimi a Bologna e nella “sua” San Marino. Gli amici, i locali e la Playstation “Ma pensa solo al lavoro”

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