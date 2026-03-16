Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri ha perso in trasferta contro la Lazio, all'Olimpico. La sconfitta ha fatto scivolare il team rossonero a otto punti di distanza dalla capolista Inter, interrompendo così le speranze di rimonta scudetto. La partita si è conclusa con una vittoria per i padroni di casa, che hanno ottenuto i tre punti necessari.

Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri ha visto infrangersi le proprie ambizioni di rimonta scudetto sotto i colpi della Lazio, uscendo sconfitto dalla trasferta capitolina e scivolando a un distacco di otto lunghezze dalla capolista Inter. Nonostante il recente trionfo nel derby avesse riacceso le speranze del sodalizio milanese, il sigillo decisivo di Isaksen ha ribaltato l’inerzia del campionato, evocando corsi e ricorsi storici che già in passato videro la compagine biancoceleste arbitro dei destini nerazzurri. A nove giornate dal termine, il vantaggio della squadra di Chivu appare ora un’ipoteca pesante, trasformando quello che doveva essere l’assalto finale in una complessa gestione della zona Champions League. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - L’eclissi rossonera all’Olimpico: il tricolore scivola verso l’Inter

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