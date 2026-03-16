L’eclissi del muro giallorosso | il fattore Svilar e l’emorragia nei finali di gara

Nella serata di ieri, il prato del Sinigaglia ha mostrato una Roma in difficoltà, che ha subito una serie di gol negli ultimi minuti della partita. La squadra ha faticato a mantenere il risultato e ha avuto problemi nelle fasi finali del match. Il portiere Svilar è stato protagonista di alcune parate decisive, ma non è bastato a evitare le occasioni avversarie.

Nella serata di ieri, il prato del Sinigaglia ha restituito l’immagine di una Roma fragile, incapace di gestire il cronometro e tradita, per la prima volta in modo tangibile, dal suo baluardo più solido. L’errore di Mile Svilar sulla rete dell’1-1 siglata da Douvikas rappresenta uno spartiacque psicologico per la compagine capitolina, finora aggrappata ai riflessi prodigiosi del portiere serbo per mascherare lacune strutturali evidenti. Sebbene l’estremo difensore si sia reso protagonista di interventi cruciali su Alex Valle e Nico Paz, l’incertezza sulla marcatura greca pesa come un macigno in uno scontro diretto che ha visto il Como operare il sorpasso statistico proprio sulla solidità difensiva, un tempo vanto del sodalizio giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - L’eclissi del muro giallorosso: il fattore Svilar e l’emorragia nei finali di gara Articoli correlati Napoli, fattore Conte: 10 punti d’oro con i gol nei minuti finaliLa resilienza della squadra azzurra si traduce in numeri impressionanti: senza le reti in extremis, la stagione si trasformerebbe in un dramma... L’Eclissi è finita: Francesco Totti prepara il ritorno al trono giallorossoIl tormentone più lungo della storia moderna della Capitale sembra essere giunto ai titoli di coda, o meglio, a un nuovo, clamoroso inizio.