Leao furioso al momento della sostituzione | ecco cosa ha provocato la reazione del numero 10 rossonero! Il retroscena
Durante la partita tra Milan e Lazio, il numero 10 rossonero ha mostrato una forte reazione di rabbia al momento della sostituzione. La sua espressione e i gesti sul campo hanno attirato l’attenzione dei presenti, mentre la sconfitta del Milan all’Olimpico ha alimentato le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La tensione tra i giocatori si è fatta evidente dopo il fischio finale, proseguendo anche nelle ore successive alla partita.
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