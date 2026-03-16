Leao furioso al momento della sostituzione | ecco cosa ha provocato la reazione del numero 10 rossonero! Il retroscena

Durante la partita tra Milan e Lazio, il numero 10 rossonero ha mostrato una forte reazione di rabbia al momento della sostituzione. La sua espressione e i gesti sul campo hanno attirato l’attenzione dei presenti, mentre la sconfitta del Milan all’Olimpico ha alimentato le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La tensione tra i giocatori si è fatta evidente dopo il fischio finale, proseguendo anche nelle ore successive alla partita.