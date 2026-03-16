Il Milan affronta una fase di difficoltà in attacco, con Leao e Pulisic che non riescono a trovare continuità nelle prestazioni. Leao fatica a essere incisivo, mentre Pulisic appare irriconoscibile rispetto alle aspettative. La squadra cerca soluzioni per migliorare la produzione offensiva e Allegri valuta possibili cambiamenti nel reparto avanzato.

Lazio-Milan 1-0, una partita davvero brutta quella giocata dalla squadra di Allegri che è entrata con un atteggiamento sbagliato nel primo tempo sembrando una squadra senza voglia di vincere una gara cruciale per riaprire il discorso Scudetto. In difesa molti errori e in attacco molto male. I rossoneri hanno creato poco, troppo poco per mettere in difficoltà una difesa guidata da Mario Gila e messa in campo molto bene da Maurizio Sarri che ha vinto il confronto a distanza con Allegri. Di Leao abbiamo già parlato: una prestazione nulla in attacco dove non è riuscito a incidere davvero con occasioni mai arrivate. Ma anche il suo compagno di squadra Pulisic è stato abbastanza evanescente: due tiri da ottima posizione che un giocatore del suo calibro deve trasformare in gol, invece nulla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao fatica, Pulisic irriconoscibile: Allegri forse serve davvero cambiare in attacco

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