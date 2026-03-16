Una foto di viareggio, scattata il 16 marzo 2026, mostra le strisce pedonali che terminano o iniziano su un marciapiede chiuso da paletti e catena. La scena ha fatto rapidamente il giro del web, attirando l’attenzione di molti utenti che hanno condiviso l’immagine sui social network. La situazione è stata segnalata come un esempio di disagio e di scarsa pianificazione urbana.

Viareggio, 16 marzo 2026 – Strisce pedonali che finiscono (o iniziano a seconda di dove ci troviamo) su un marciapiede chiuso da paletti e catena. Succede in via Regia, zona chiesa della Santissima Annunziata, dove il pedone per attraversare la strada ha due possibilità: o passa fuori dalle strisce (cosa che in teoria il codice della strada vieterebbe) oppure salta la catena. Per carità, non serve essere Tamberi per farlo, ma una persona anziana o qualcuno con difficoltà motorie potrebbe avere delle difficoltà. Ed essendoci accanto una chiesa è abbastanza probabile che di qui passino diverse persone anziane. La foto che pubblichiamo è stata messa sui vari gruppi social e, come si dice in questi casi, è diventata ben presto virale con una serie di commenti per lo più ironici e sarcastici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le strisce pedonali finiscono su un marciapiede chiuso da paletti e catena, la foto diventa virale

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