Le stelle di sotto | a Centrale Preneste lo spettacolo per sognatori

Al Centrale Preneste Teatro di Roma è in scena lo spettacolo teatrale intitolato “Le stelle di sotto – Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo”. La rappresentazione è rivolta a un pubblico di sognatori e si svolge nel corso di questa stagione. La produzione coinvolge attori e artisti che portano sul palco un racconto magico e immaginifico. Lo spettacolo è aperto a tutti gli appassionati di teatro e fantasia.

Cosa: Spettacolo teatrale “Le stelle di sotto – Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo”. Dove e Quando: Centrale Preneste Teatro, Roma. Domenica 22 marzo 2026, ore 16.30. Perché: Una fiaba moderna sull’amicizia e il coraggio di scegliere la propria strada, adatta a bambini dai 3 ai 10 anni. Il teatro per l’infanzia torna protagonista a Roma con un appuntamento che promette di incantare grandi e piccoli. All’interno della rassegna Infanzie in gioco 2025-2026, il palco del Centrale Preneste Teatro ospita la Compagnia Ruotalibera Teatro con la produzione Le stelle di sotto – Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo. Lo spettacolo, nato dalla penna e dalla regia di Tiziana Lucattini, si configura come un viaggio poetico che affronta temi universali quali l’identità, il rifiuto delle tradizioni soffocanti e la bellezza della scoperta. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Le stelle di sotto: a Centrale Preneste lo spettacolo per sognatori Articoli correlati Teatro Vertigo, sabato 7 e domenica 8 febbraio lo spettacolo "Gaber sotto le stelle"Sabato 7 febbraio alle 21 con replica domenica 8 alle 17 al teatro Enzina Conte del Vertigo torna Valentina Luporini con "Gaber sotto le stelle". Leggi anche: Storie di Kirikù e le ombre magiche a Centrale Preneste Teatro