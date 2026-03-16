Le squadre umbre portano bene al Camaiore Battuto anche il Cannara salvezza più vicina

Le squadre umbre continuano a dimostrare la loro efficacia sul campo, con il Camaiore che ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Cannara. La partita si è svolta a Camaiore, dove i giocatori hanno segnato i gol decisivi e avvicinato la squadra alla salvezza. La formazione del Camaiore ha schierato Di Biagio, Tavernini, Raineri, Remedi, Diana, Ficini e A. Bartelloni.

camaiore 2 cannara 0 CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini, Raineri, Remedi, Diana, Ficini, A. Bartelloni, A. Marcucci, Nieri, Bongiorni, Magazzù. (A disposizione: Pierallini, Velani, Accorsini, Macchi, Bertellotti, L. Bartelloni, Grilli, Luciani, Ferracuti). All. Turi. CANNARA: Vassallo, Vergara Melgar, Mancini, Fumanti, Schvindt, Gueye, Ngazale, Fracassini, Leveh, Farneti, R. Mancini. (A disposizione: Di Vincenzo, Labonia, Montero, Cardoni, Porzi, Bosco, Iacullo, Roselli, Coviello). All. Armillei. Arbitro: El Amil di Nichelino (assistenti di linea Mariut di Asti e Muca di Alessandria). Reti: 39’ pt Bongiorni (C); 44’ st Nieri (C). Note: spettatori 200; recupero 1’ pt e 4’ st. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le squadre umbre portano bene al Camaiore. Battuto anche il Cannara, salvezza più vicina Articoli correlati Colpaccio Lecce: Cagliari battuto 2-0, la salvezza è più vicinaCagliari-Lecce 0-2 RETI : 19' st Gandelman, 31' st Ramadani CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile 4; Zappa 6 (11' st Mazzitelli 5. Le sfide dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello SpeziaFirenze, 15 gennaio 2026 – Nuovo fine settimana ricco di sfide importanti per le classifiche dalla Serie A alla Serie C.