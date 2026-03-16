Le serie Netflix più attese di aprile 2026

A metà marzo si inizia a pianificare cosa guardare su Netflix ad aprile 2026. Sono state annunciate le serie più attese del mese, con nuovi titoli che arriveranno sulla piattaforma. Gli utenti possono aspettarsi diverse novità e ritorni di produzioni già note. Per ora, si conoscono le date di uscita e i titoli che cattureranno l’attenzione degli abbonati nel prossimo mese.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Cosa arriva su Netflix ad aprile 2026? Quali sono le serie più attese da non farsi scappare assolutamente? Siamo a metà marzo ma è arrivato il momento di buttare l'occhio un po' più in là per scoprire tutto il meglio di Netflix del prossimo mese. Vi anticipiamo che aprile sarà un mese di grandi ritorni più che di novità. Ma andiamo a scoprire quali. Ad aprime torna la rom-xom “Xo Kitty” con la sua terza stagione. Kitty Song Covey torna per il suo ultimo anno alla KISS con un programma perfetto per concludere il liceo: creare ricordi indimenticabili con gli amici, avvicinarsi ai parenti in Corea e prendere decisioni importanti per il futuro, oltre a chiarire il suo rapporto con Min Ho. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Le serie Netflix più attese di febbraio 2026Iniziamo a essere nel vivo del 2026 ed è arrivato il momento di chiederci cosa troveremo di nuovo su Netflix il prossimo mese.

Leggi anche: Le serie Netflix più attese di marzo 2026

LE SERIE TV PIÙ ATTESE DEL 2026

Una raccolta di contenuti su Le serie Netflix più attese di aprile...

Temi più discussi: Le serie tv più belle da vedere su Netflix questo mese; Grandi ritorni e nuovi thriller spagnoli. Le serie da vedere su Netflix questa settimana; Netflix, votiamo le serie in Top 10 di questa settimana; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese.

I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da One Piece a ScarpettaI cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle ... blitzquotidiano.it

Netflix, votiamo le serie in Top 10 di questa settimanaVotiamo le serie in Top 10 di questa settimana: da One Piece a Bridgerton, passando per The Night Agent e i nuovi true crime. bestmovie.it

La seconda stagione di One Piece su Netflix stupisce fan e nuovi spettatori grazie a una fedele e creativa trasposizione del mondo di Oda. https://tech.everyeye.it/notizie/miti-classici-one-piece-come-oda-reinventati-racconto-864676.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook