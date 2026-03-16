Sono trascorsi quasi tre mesi da quando lui è scomparso senza fornire spiegazioni, lasciando l’altra persona in un silenzio totale. La persona coinvolta descrive il momento come un vuoto improvviso, come entrare in un’assenza totale, senza preavviso o chiarimenti. La comunicazione si è interrotta bruscamente, lasciando chi resta con più domande che risposte, senza sapere cosa sia successo o perché sia sparito così.

C ara Ester, sono passati quasi tre mesi e lui è sparito. Nel senso che è caduto nel vuoto, un buco nero, quello che il 2.0 definisce ghosting. Io non so se è proprio ghosting o come si può definire una persona che da mille chiamate al giorno sparisce all’improvviso. Una storia di un anno e mezzo, già dentro la famiglia. Avevamo appena scartato i regali di Natale, tra suocera che non mi ha mai accettato, poi di nuovo fuori. Ghosting: i segnali da cogliere per soffrire meno la sparizione del partner X Poi è arrivato un papilloma, le visite mediche. E lui: “No, io non ti amo. Non volevo questa storia di gelosia. Vatti a curare, vedi che puoi morire. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le Relazioni Difettose. Sparire senza spiegazioni. Come si sopravvive al ghosting

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