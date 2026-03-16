Le ragioni del No al MAVI di Lacedonia l' incontro sul referendum sulla magistratura

Mercoledì 18 marzo alle 17.30 si svolgerà presso l'Aula Didattica del MAVI di Lacedonia un incontro pubblico dedicato alle ragioni del No al referendum sulla magistratura. L'evento sarà introdotto da Rocco Pignatiello e Modestino Scarano del Comitato per il No, con un saluto istituzionale dell'avvocato. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Mercoledì 18 marzo alle ore 17.30, presso l'Aula Didattica MAVI di Lacedonia, si terrà un incontro pubblico dal titolo: L'iniziativa è promossa dal Comitato per il NO e vuole essere un momento di confronto per difendere i valori della giustizia, della Costituzione e della democrazia. La società civile è chiamata a sostenere il NO nel Referendum Costituzionale, per tutelare i principi fondamentali della nostra Repubblica. Vota Società Civile per il NO nel Referendum Costituzionale.NO x Difendere Giustizia, Costituzione e Democrazia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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