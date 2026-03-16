Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggi riportano l'attacco di un drone iraniano a una base militare italiana in Kuwait, un referendum sulla magistratura che coinvolge diverse regioni italiane e altre notizie di attualità. La giornata si apre con questi eventi, che attirano l'attenzione sui temi di sicurezza e politica interna. Sono inoltre presenti aggiornamenti su questioni nazionali e internazionali di rilievo.

L'attacco iraniano a una base militare italiana in Kuwait, il referendum sulla magistratura, e la vittoria di Antonelli in Formula 1 Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sul bombardamento iraniano che ha colpito una base in Kuwait che ospita militari italiani e statunitensi, distruggendo un drone dell’aviazione italiana, e sulle ipotesi di iniziative militari per rimuovere il blocco del traffico navale nello stretto di Hormuz. Il Giornale, Libero e il Fatto seguono invece la campagna per il referendum sulla magistratura per cui si voterà domenica e lunedì prossimi, mentre i giornali sportivi festeggiano la vittoria di Antonelli nel gran premio di Formula 1 in Cina. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 8 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Altri aggiornamenti su prime pagine Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 marzo: la rassegna stampa; Le prime pagine di venerdì 13 marzo 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 marzo: la rassegna stampa; Tutta la storia in un titolo: le prime pagine del Corriere in un libro. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 15 marzo 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali ... msn.com Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 10 marzoSulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, martedì 10 marzo 2026, ci sono ancora i residui del derby tra Milan ed Inter consumato. tuttomercatoweb.com Le prime pagine di lunedì 16 marzo 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook ’ Tutte le prime pagine e le notizie principali dei quotidiani sportivi di oggi nella nostra rassegna stampa digitale Guarda la puntata integrale di Otto in Punto sull’app di Sportitalia #Sportitalia x.com