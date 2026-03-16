Le previsioni del tempo su Napoli e Campania | cielo nuvoloso temperature in aumento

Oggi a Napoli e in tutta la Campania il cielo è coperto da nuvole, con temperature che si aggirano intorno ai 18 gradi. Durante la notte si prevede la formazione di nebbia, che potrebbe ridurre la visibilità. Le condizioni meteo indicano un cielo prevalentemente nuvoloso, senza precipitazioni significative. La giornata si svolge con temperature in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti.

Temperature attorno ai 18 gradi nella giornata di oggi, ma cielo coperto dalle nubi. Rischio nebbia nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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