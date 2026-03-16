Durante la puntata del 15 marzo di Domenica In, Mammucari ha pronunciato parole offensive nei confronti di Peppe Iodice in diretta. Il commento ha suscitato sorpresa tra il pubblico presente in studio e gli spettatori a casa. La discussione tra i due si è svolta in un clima teso, con Mammucari che ha rivolto frasi dure e provocatorie.

La puntata del 15 marzo di Domenica In ha regalato uno dei momenti più imbarazzanti della stagione televisiva. In studio era ospite il comico napoletano Peppe Iodice, invitato per parlare del suo primo film da protagonista, Mi batte il corazon, in uscita nelle sale il 19 marzo. Quella che doveva essere una normale intervista promozionale si è però trasformata in un confronto piuttosto scomodo dopo l’intervento di Teo Mammucari, che ha lanciato alcune battute molto dure proprio mentre l’ospite stava per iniziare a raccontare il progetto. Le parole inopportune e fuori luogo di Teo Mammucari contro Peppe Iodice: imbarazzo a Domenica In. L’episodio è arrivato quasi subito, prima ancora che l’intervista entrasse davvero nel vivo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Le parole di Mammucari contro Peppe Iodice in diretta sono vergognose: avete sentito cosa ha detto? La risposta

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Peppe Iodice a Radio Marte risponde cosi a Teo Mammucari #peppeiodice #domenicain #fblifestyle - facebook.com facebook

Mi Batte il Corazón… ancora più forte al cinema! In occasione dell’uscita del film, Peppe Iodice arriva in sala per incontrarvi! UCI Cinemas Casoria – 21 marzo, ore 18:00 UCI Cinemas Cinépolis Marcianise – 22 marzo, ore 20:00 ucicinemas.it/fil x.com