Le pagelle Manzari la punizione è un assist Megelaitis tonico e presente

Nelle ultime partite, Manzari ha sfruttato una punizione per creare un assist, mentre Megelaitis si è mostrato attento e dinamico in campo. Il portiere del Gemello ha effettuato un’uscita rapida all’inizio e ha respinto un tentativo di Righetti durante un recupero, ma non ha potuto nulla sul gol dell’Arezzo. Il reparto difensivo ha mostrato compattezza, anche se sul goal finale nulla è stato possibile.

GEMELLO 6 Uscita tempestiva in avvio. Sul recupero respinge la conclusione di Righetti. Nulla può e fa sul gol dell’Arezzo. Prende un giallo e va in diffida. CALAPAI 6 Piuttosto frenato: Tavernelli e Righetti lo costringono a non rischiare. Trova le misure insieme a Megelaitis. Torna in apnea con Varela. RICCARDI 6,5 Un paio di anticipi importanti. Gara attenta. STRAMACCIONI 6,5 Preferito ad Angella. Nel recupero del primo tempo sbroglia davanti a Gemello. Si prende grandi libertà, a volte eccessive, ma la prestazione resta positiva. TOZZUOLO 6,5 Rispetto a Calapai ha più libertà sulla sinistra ma rischia qualcosa. MEGELAITIS 7 Chiamato a tamponare la velocità dell’Arezzo sulla fascia destra del Grifo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le pagelle. Manzari, la punizione è un assist. Megelaitis tonico e presente Articoli correlati Bologna-Brann, le pagelle: Skorupski paratone da 7,5. Rowe, assist d'oro, 6,5Freuler ci mette la testa e si fa sentire, partita da colpi proibiti per Castro, Moro cresce col passare dei minuti. Udinese-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro (7) la giocata del capocannoniere, Pio Esposito (7) altro assist decisivo, Kristensen (4,5) è una sciaguraL'Inter non si ferma, vince 1-0 contro l'Udinese e mantiene la vetta della classifica, mettendo pressione a Milan e Napoli. Aggiornamenti e notizie su Le pagelle Manzari la punizione è un... Discussioni sull' argomento Pagelle. Bacchin, altro assist dalla panchina. Tumbarello, che salvataggio; Super Montevago stende il Pontedera (2-1) | Pagelle; Montevago – Tavernelli, finisce 1-1 il derby tra Arezzo e Perugia | Pagelle; Arezzo-Perugia: la doppietta di Montevago, Tozzuolo mette un’altra museruola a Pattarello.