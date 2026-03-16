Le pagelle Gerbaudo pilastro Attasi è un folletto Rovinelli certezza

Nella partita, alcuni giocatori si sono distinti per le loro prestazioni. Salvati ha ottenuto un 6, mostrando prontezza in varie occasioni e rischiando di causare un rigore. Ceccarelli, con un punteggio di 6,5, ha offerto una buona prova come giovane terzino, contribuendo sia in difesa che con assist precisi in attacco. Gli altri protagonisti hanno dato il loro contributo sul campo.

Salvati 6: responsabile del fallo da rigore (forse), sempre pronto in tutte le altre circostanze. Ceccarelli 6,5: ottima prova per il baby terzino, sia in fase difensiva, sia quando mette in area ottimi palloni per i compagni. Markic 7: una prestazione impeccabile, in cui mette in mostra grande forza fisica e altrettanta esperienza, sfiorando anche il gol. Rovinelli 7,5: settimo centro stagionale per il difensore-bomber che già all’andata aveva firmato il gol partita. Sempre in anticipo sul diretto avversario. Calisto 6,5: parte fortissimo, tanto è vero che gli avversari su di lui commettono falli a ripetizione. Gelonese 7: sempre protagonista nel cuore della battaglia, anche quando rimedia un calcione non visto solo dall’arbitro Palmieri Gerbaudo 7: un’altra prova da incorniciare, presente su ogni zolla del Fadini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Gerbaudo pilastro. Attasi è un folletto. Rovinelli certezza Articoli correlati Leggi anche: Ancona, ruggito da capolista: Attasi e Rovinelli nella ripresa ribaltano il Giulianova Leggi anche: Le pagelle. Gelonese e Gerbaudo. Classe e quantità